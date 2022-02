A la Une .. Lutte : La quête olympique de Valentin Damour le mène aux États-Unis

Afin de se préparer pour les JO de Paris en 2024, Valentin Damour est parti faire un stage dans une université américaine au prestigieux programme de lutte. Le Saint-Josephois va ainsi apprendre auprès des meilleurs athlètes américains dont le style, basé sur la puissance et l’explosivité, est différent du style européen plus technique. Le communiqué du LCSJ : Par GD - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 14:18

Valentin Damour, lutteur de haut-niveau licencié au Lutte club de Saint-Joseph, pensionnaire de l’INSEP pendant 4 ans, a décidé en 2021 d’interrompre sa carrière pour finir ses études de journalisme. Mais il n’a pas pour autant mis une croix sur le sport de haut niveau. Depuis janvier 2022, Valentin est employé par LCSJ au poste de "sportif de haut niveau", son rôle consiste à s’entraîner et à se préparer pour les Jeux olympiques de Paris 2024.



Sa préparation passera par des stages à l’étranger, la venue de partenaires étrangers à La Réunion et à la participation de compétitions de référence. D’ailleurs, le club est à la recherche de sponsors désireux d’accompagner des potentiels Paris 2024.



C’est dans cette optique que Valentin a commencé le 31 janvier 2022 un stage de perfectionnement dans la prestigieuse université de Cornell, dans l'État de New York. Le Saint-Joséphois s’est rendu outre-Atlantique pour une durée de 3 semaines (30 janvier au 19 février), l’objectif étant d’affûter ses aptitudes en lutte en se confrontant à des lutteurs de très bon niveau.



“La lutte américaine est très particulière, très physique et mobile, elle est très différente du style de lutte que l’on retrouve en Europe par exemple. Selon moi il est important de rencontrer toutes sortes d’adversaires pour ne pas être surpris en compétition”, commente le spécialiste de la lutte libre.



Si Valentin a choisi cette université, ce n’est pas pour rien. Il y a deux ans, il s’y était déjà rendu avec l’équipe de France. Ayant sympathisé avec le staff et les lutteurs, ce sont les bras grands ouverts que le groupe d’entraînement l’a accueilli. Très réputé, le centre d’entraînement de Cornell a formé de nombreux champions au cours de son histoire, des champions NCAA (le très fameux championnat universitaire américain), des médaillés mondiaux et olympiques.



Voilà de quoi inspirer le Réunionnais de 22 ans au lancement de sa saison : “Forcément c’est très enrichissant de se confronter à des lutteurs de qualité et aussi d’échanger avec de grands champions.” Après ce bloc d’entraînement aux États-Unis, Valentin retournera à La Réunion afin de finir sa préparation pour l’Open de Roumanie à la mi-mars.



Le lutte club Saint-Joseph qui est depuis de nombreuses années dans un esprit de formation de ses cadres, a également donné à Samuel Dijoux (coach et athlète) l’opportunité d’assister à une semaine de stage dans cette prestigieuse université. Cet apprentissage apportera une plus-value évidente aux jeunes du club.







