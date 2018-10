Sport Réunion Lutte: La délégation réunionnaise rentre avec sept médailles du Ranking national

Cette saison la Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées lance son Ranking National. Ce classement national individuel par catégorie d'âge et de poids se calcule en prenant en compte les tournois référencés "Tournoi National Ranking" (qui remplacent les tournois labellisés et les opens) ainsi que les championnats de France.

La délégation réunionnaise était composée de 9 athlètes, 4 de la structure de haut niveau de St-Joseph et 5 de pôle France et Insep.

Le moins que l’on puisse dire c’est que la réussite était au rendez-vous car 7 athlètes décrochent une médaille dans les 3 styles de lutte : féminine, libre et gréco-romaine. A l’issue de la compétition les 2 filles et les 2 garçons de la SHN de St-Joseph enchainent sur 3 jours de stage à Dijon avec le collectif national.

RESULTATS 2 Médailles d’or : Raymond Morel, Gréco et lutte libre, 85kg, U15, LC St-Joseph (SHN St-Joseph) : engagé en lutte libre et lutte gréco-romaine il réalise la compétition idéale en s’imposant dans les 2 styles. Il a pris conscience de ses capacités. Enrick Bataille, Gréco, 60kg, U23, ALOR Les Avirons (pôle France Dijon) : très bonne compétition, comme souvent il a affronté son « dalon » Raymond Langlet en ½ finale, cette fois c’est lui qui gagne.

1 Médaille d’argent : Lorine Thiancourt, féminine, 57kg, U17, LC St-Joseph (SHN St-Joseph) : elle réalise une très bonne compétition, très encourageant pour la suite. 4 Médailles de bronze : Raymond Langlet, lutte gréco, 60kg, U23, ALOR Les Avirons (pôle France Dijon) : bonne compétition mais moins efficace face à Enrick. Valentin Damour, lutte libre, 57kg, U23, LC St-Joseph (Insep) : vraisemblablement moins en forme que d’habitude il décroche tout de même le bronze. Medhi Lebon Gangate, lutte gréco-romaine, 65kg, U17, LC St-Joseph (SHN St-Joseph) : s’incline sur un match mais suffisamment efficace ensuite pour décrocher une belle médaille de bronze. Engager également en lutte libre mais moins efficace, termine à la 9éme place. Alexandre Djebrouni, lutte libre, 74kg,U23, LC St-Joseph (pôle France Dijon) : s’incline de ½ finale mais décroche ensuite sa médaille.

5éme place : Noémie Béton, féminine, 53kg, U17, DOC Etang-Salé (SHN St-Joseph) : démarre bien la compétition mais s’incline ensuite face à une adversaire dynamique.

9éme place : Stéphane Sine, lutte libre, 65kg, U23, LC St-Joseph (pôle France Dijon) : n’a pu imposer sa lutte malgré une victoire en début de compétition. En espérant que ces informations vous seront utiles, recevez, Madame la rédactrice en chef, Monsieur le rédacteur en chef, nos salutations sportives. Ci-joint photo Le Comité Régional de Lutte de la Réunion N.P Lu 262 fois





Dans la même rubrique : < > Le Réunionnais Maxime Huscenot remporte les championnats de France de Surf Dimitri Payet de retour en équipe de France