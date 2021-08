A la Une .. Lutte : Dans l’optique des JO de Paris, Charles Afa recherche des sponsors

Grâce à un cofinancement entre l’Agence nationale du sport et le Lutte club Saint-Joseph, Charles Afa est devenu le premier Réunionnais à obtenir un contrat professionnel en lutte. L’objectif étant qu’il puisse se consacrer à son sport pour obtenir son ticket pour les JO de Paris en 2024. Le club saint-joséphois recherche donc des partenaires pour contribuer au rêve olympique de l’athlète. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 13 Août 2021 à 06:51

Le communiqué :



C'est en ce mois d'août 2021 en pleine compétition olympique que le 1er contrat professionnel a été signé entre le lutte club Saint-Joseph et un sportif de haut niveau, Charles Afa.



C'est un moment symbolique important, car l'objectif est justement d'aller au prochain JO PARIS 2024. La précarité chez les sportifs amateurs est un frein à la réussite, il sera plus simple dorénavant pour lui de se projeter sur les grandes échéances de sa carrière.

Charles a pour mission de s'entraîner, de se former et surtout en ligne de mire les JO de Paris 2024. Pensionnaire de l'INSEP depuis 5 ans, c'est là qu'il continue de s'entraîner avec ses partenaires de l'équipe de France.



L'ANS (agence nationale du sport) a mis en place un plan de financement pour permettre aux athlètes qui ont le potentiel olympique comme Charles de performer au plus haut niveau.

L'ANS verse une subvention de 15000 euros par an et le reste est à la charge du club employeur. Le salaire est compris entre 1 et 2 smic.



Le club recherche donc des partenaires public et/ou privé qui croient au projet et qui souhaitent contribuer à la performance de nos athlètes "peï" pour PARIS 2024.



Charles Afa a accumulé une certaine expérience du haut niveau notamment en participant aux TQO (tournoi qualificatif olympique) en mars dernier sans pouvoir ouvrir la porte des Jeux olympiques. Ce contrat va lui permettre de se donner les moyens pour y arriver la prochaine fois.



Plusieurs athlètes réunionnais ont brillé à Tokyo, mais dans 3 ans on sera à la maison, on peut donc espérer faire beaucoup mieux, si on se met dans les bonnes conditions dès maintenant.



Ivonic Dijoux, président du lutte club Saint-Joseph : Après d'énormes efforts financiers (famille et club), nous entamons aujourd'hui une nouvelle étape. L’ANS a compris les besoins des sportifs de très haut niveau. C'est avec un réel plaisir que j’ai apposé ma signature sur ce contrat de travail. Je souhaite réussite et bon vent à Charles pour 2024 et espère de tout coeur que d'autres suivront.



Charles : Le contrat va beaucoup m’aider financièrement et aussi à avoir une approche plus professionnelle. Ça va me permettre d’être plus structuré dans ma lutte et dans ma vie de tous les jours.





