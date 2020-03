A la Une .. Lundi: très contrasté ce matin, maussade cet après-midi, fortes rafales sur le Sud et le Nord.

8h: animation satellite des 3 dernières heures. La lumière du jour révèle une île coupée en deux. Les nuages poussés par les vents venant de l'Est sont assez nombreux. Prévisions pour le lundi 09 Mars Très contrasté ce matin. Maussade cet après-midi. Fortes rafales sur le Sud et le Nord.



➡️ En début de matinée: à l'Est d'une ligne Saint Pierre Saint Denis en passant par Sainte Rose les périodes pluvieuses sont assez fréquentes. Temps peu amène au volcan entre fréquentes averses et fortes rafales de vent.

À l'Ouest de cette ligne le soleil répond présent. Début de matinée clément au Mäido. Lagon calme et soleil matinal vous enchantent à l'Ermitage et à la Saline.



En cours de matinée le gris progresse dans les hauts de la moitié Ouest. Sur la moitié Est averses et quelques éclaircies cohabitent.



➡️ Cet après-midi le gris est majoritaire. Les averses localement modérées épargnent probablement les régions de Saint Pierre et du Nord-Ouest de l'île.



🎏 Le vent de Sud-Est a atteint 80km/h en rafales à Pierrefonds la nuit dernière. Il ne mollit pas. Sur le Nord il vient de l'Est Nord-Est et finit par arriver jusqu'au Port. Les rafales flashent à 60/70km/h voire même plus au Colorado par exemple.

Rafales observées aussi au volcan, sur les Plaines, au Maïdo .

A l'opposé les brises dominent sur les plages de l'Ouest.



🌊 La mer est très forte sur les rivages du Sud sauvage. Elle est agitée à forte ailleurs avec une houle de Sud-Est de l'ordre de 3m.

En revanche sur les rivages Ouest elle est nettement plus calme. Les filets de protection autorisant la baignade sont installés ce matin aux Roches Noires.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont contrastées, souvent inférieures aux normales sur la zone humide mais chaudes sur l'Ouest . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h18 le 09 -- Coucher du soleil : 18h38 le 09



80km/h à l'aéroport de Pierrefonds pendant la nuit. Stations de Météo France.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site

Pluies des dernières 24heures rapportées par les stations de Météo France. Maximum observé au volcan.



Analyse de la situation de surface ce matin.



Météosat à 8heures ce matin. Nombreux nuages entre Maurice et la Réunion qui charriés par les vents touchent la moitié Est de notre île.

Vents soutenus circulant entre l'anticyclone au Sud et la zone perturbée 91S au Nord. PATRICK HOAREAU







