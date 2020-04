A la Une ... Lundi: prévisions pour la journée, tendances plus humides pour mardi et mercredi

Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer. Prévisions pour le lundi 06 Avril

Soleil matinal malgré quelques averses sur l'Est en début de matinée. Alizé sur le Sud et le Nord.



➡️ En début de matinée: le soleil tropical dicte sa loi à une large majorité de l'île même s'il doit composer avec quelques entrées maritimes qui s'échouent sur les côtes Est principalement entre Saint Jo et Saint André. Quelques averses sont relevées localement .



En cours de matinée les éclaircies se multiplient sur le littoral Est. Dans le même temps les nuages commencent lentement à s'agréger aux pentes. Ils laissent les cirques et les sommets majoritairement au soleil.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi reste modeste et lâche quelques ondées isolées sur les pentes.

Dans les cirques, au sommet de nos belles montagnes et sur notre littoral le temps reste très clément.



🎏 Le vent se manifeste en rafales sur le Nord et le Sud. Les traditionnelles régions exposées que sont Saint Pierre et Sainte Marie enregistrent des rafales comprises entre 50 et 60km/h. Les plages de l'Ouest abritées sont exposées aux gentilles brises.



🌊 La mer est peu agitée sur l'Ouest et le Nord-Ouest et localement agitée sur le Nord et le Sud par le vent.

Elle reste forte sur les rivages du Sud avec une houle croisée de Sud d'1m50 et une houle d'alizé de 2m.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont assez proches des normales étant plus chaudes sur le quart Nord-Ouest . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h27 le 07 -- Coucher du soleil : 18h1713 le 06



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Joseph 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 26

Températures sous abri à 5heures ce matin rapportées par les stations de Météo France: comme annoncé avant le weekend on est en dessous des 10° au Maïdo avec un joli 7°. Mon Facebook

Pluies des dernières 24heures à 7h ce matin rapportées par les stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface ce matin: IRONDRO, le 3è Cyclone Intense de la saison sur notre zone s'est définitivement évacué( sur la droite de la carte). L'anticylone(A) bien ancré au Sud des Mascareignes donne un avant-gout de saison de transition avant l'hiver austral.



Tendances générales pour le mardi 07 et le mercredi 08 Avril MARDI: entrées maritimes plus nombreuses sur la moitié Est le matin apportant des précipitations.

L'après-midi ce sont les pentes Ouest qui sont exposées aux averses.

Toujours du vent sur le Nord et le Sud.

La mer reste forte sur le Sud.



MERCREDI: temps prévu plus humide. Le vent ralentit un peu et laisse le temps aux nuages de stationner. Les entrées maritimes mouillent la moitié Est le matin alors que les averses de l'après-midi sont aussi plus nombreuses sur les pentes de la moitié Ouest avec des débordements localisés possibles sur le littoral.

La mer reste agitée dans le Sud.

Météosat à 08h15: quelques entrées maritimes sur l'Est ce matin. PATRICK HOAREAU Lu 330 fois







