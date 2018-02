Lundi pluvieux en perspective

Ce début de semaine s'annonce humide. Selon les prévisions de Météo France, "le temps est bien maussade sur l'ensemble du département" en ce lundi matin. Des averses localisées devraient survenir en matinée.



Au fil des heures, "le ciel devient encore plus gris et les averses deviennent plus soutenues et localement orageuses, notamment sur le sud-ouest et le sud-est".



Les vents faibles à modérés sont de dominante Nord à Nord-Ouest.



La mer est peu agitée à agitée avec une houle petite à modérée d'Est et une petite houle de Sud-Ouest.