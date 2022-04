Rubrique sponsorisée Lundi de Pâques férié : les collectes de déchets sont décalées au lendemain

Par TCO - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:14

Le lundi 18 avril 2022 étant un jour férié (lundi de Pâques), il n’y aura pas de collecte d’emballages recyclables (bacs jaunes), d’ordures ménagères (bacs bleus ou verts), de déchets végétaux ni d’encombrants ce jour-là.

Toutes les collectes de la semaine seront décalées au lendemain.

© Direction de l’Information et de la Communication du TCO

Pour le bon déroulement des collectes Nous vous remercions de :

respecter votre calendrier de collecte ;

sortir vos déchets (bacs ou vrac) uniquement la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même (les bacs devront être rentrés après la collecte) ;

déplacer les véhicules pouvant gêner le passage des camions de collecte ;

jeter les mouchoirs/masques/gants usagés dans le bac d’ordures ménagères (après les avoir gardés dans un sac dédié fermé 24h avant de le mettre dans le sac poubelle). ► Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Numéro Vert 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe et depuis le portable suivant opérateur mobile) : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.