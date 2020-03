Météo Lundi: chaud et humide

De bonnes averses localement modérées à soutenues sont attendues cet après-midi sur de nombreuses régions de l'île. Prévisions pour le lundi 30 Mars

De bonnes averses sur les tôles cet après-midi. Elles peuvent être localement soutenues.



➡️ En début de matinée les hauts de l'Est et du Sud-Est restent pris dans les nuages alors que les averses ont tendance à se calmer après une nuit très arrosée, voir relevés plus bas. Une activité orageuse a même été relevée dans la région de la Plaine des Palmistes.

Le soleil matinal garde un passe-droit sur la moitié Ouest .



En cours de matinée les nuages gagnent en embonpoint dans les hauts et dans l'intérieur à tel point que des la fin de la matinée le temps y est déjà humide localement.



➡️ Cet après-midi le risque pluvieux est assez important avec localement un bon grain. Le risque orageux ne peut pas être écarté.

Les averses estivales grignotent du terrain et avancent vers le littoral entre Saint Philippe et Saint Leu en passant par Saint Pierre.



🎏 Le vent vient du Nord-Est : il est donc bien ressenti entre la Grande Chaloupe et le Port et vers Saint Philippe avec des rafales qui flashent autour de 50km/h.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud avec une houle australe qui s'amortit à 1m50 en journée. Sur les côtes Est la houle générée par l'alizé reste voisine de 2m.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales restent localement supérieures aux normales. .Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h25 le 31 -- Coucher du soleil : 18h19 le 30



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30/31 Le Port 31/32 Saint Paul 30/31 Grand Fond 31/32 Pointe 3 Bassins 31/32 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30/31 Saint Joseph 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 26 Salazie 25

6h: cumuls de pluie de la fin de la nuit (3/6h) rapportés par les stations de Météo France. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

7heures: cumuls de pluie des dernières 24heures rapportés par les stations de Météo France: les régions du Baril, de la PDPalmistes et de Bellevue B.Panon ont été copieusement arrosées!

Analyse de la situation de surface ce matin: le flux de Nord-Est circulant sur la Réunion converge vers un minimum au Sud de la Grande Ile. L'activité au sein de la zone de convergence est sous surveillance au Nord-Est de Rodrigues.

