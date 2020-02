A la Une .. Lundi calme et peu humide précédant la dégradation pluvio-orageuse à partir de mardi

Le modèle Arome simule le renforcement de l'instabilité au cours des prochaines 24h entre Mada et la Réunion. Prévisions pour le lundi 24 Février Soleil matinal orgueilleux , temps peu humide avant une probable dégradation demain.



➡️ En cours de matinée des nuages s'agrègent aux pentes et se concentrent sur la moitié Nord-Est.



➡️ Cet après-midi le gris est plus dominant sur le Nord et l'Est où quelques ondées sont possibles.

Des éclaircies résistent sur le littoral Ouest et Sud.



🎏 Le vent léger se manifeste sous la forme de brises.



🌊 La mer est agitée de l'Étang Salé à Saint André alors que la houle de Sud-Est s'amortit moins rapidement sur les rivages du Sud sauvage.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h13 le 25 -- Coucher du soleil : 18h49 le 24



7h: cumuls de pluie en 24heures rapportés par les stations de Météo France: toujours aussi maigres. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

Analyse de la situation de surface ce matin: vent faible, instabilité se renforcant entre Mada et les Mascareignes.



Tendances générales pour le mardi 24 Février Dégradation pluvio-orageuse probable.



➡️ Le ciel s'assombrit en cours de matinée suite à l'arrivée de la dégradation annoncée en approche par l'Ouest.



L'après-midi des averses modérées localement soutenues touchent l'île. Des orages sont possibles dans les hauts.



🎏 Le vent s'installe venant du Nord-Ouest et souffle en rafales sur les faces Ouest et Est de l'île.



🌊 La mer reste agitée sur les côtes Est alors que la houle de Sud-Est persiste. Un nouveau train de houle de Sud-Ouest touche agite les rivages Ouest et Sud en cours de nuit de mardi à mercredi.

