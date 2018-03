Revue de presse Lundi 31 octobre 2016 Fini (ou presque) le KWZ. Le Quotidien dévoile à ses lecteurs une « nouvelle graphie créole ». La « LKR » est-elle « lékritir de demain ? »



Au JIR, l’interrogation est gustative. Vers, termites, fourmis et criquets seront-ils les ingrédients d’un bon repas dans le futur ? Le JIR s’est proposé de goûter pour ses lecteurs. Leurs notes sont à découvrir en pages 12 et 13 dans le dossier du jour.

Faits divers



Victime d’un vol de vélo, un Portois suspectant un autre jeune homme de la ville portuaire a décidé, ce dimanche, d’aller régler ses comptes accompagné d’amis. S’en est suivie une bagarre avec le mis en cause bien connu des services de police et par ailleurs fortement alcoolisé. Le jeune voleur est attendu à la barre du tribunal correctionnel.



Direction le chef-lieu où deux adolescents ont tenté de faire une razzia dans le score du Chaudron. Pendant que le premier se servait en ordinateurs dans la grande surface, le second attendait son comparse à l’extérieur, à réceptionner « les colis ». Le voleur a écopé d’un simple rappel à la loi. Celui qui attendait à l’extérieur n’a pas été inquiété, rapporte le Journal de l’Ile.



Société



Le Quotidien met la lumière sur des Réunionnais qui ont décidé de « tenter l’aventure de l’autosuffisance. Objectif: avoir une empreinte carbone la plus réduite possible, quitte à susciter « l’incompréhension de leurs contemporains. »

Le député Patrick Lebreton tire la sonnette d’alarme concernant l’Université de La Réunion. Comme beaucoup d’universités d’outre-mer, ses résultats en termes de taux de passage en 2ème année (21%) sont bien en-deçà de la moyenne nationale (39%). Le député réclame un audit pour comprendre les causes de cette « spécificité ».



Wilfrid Bertile a reçu vendredi soir des mains d’Erika Bareigts la Légion d’honneur. La cérémonie s’est déroulée à Manapany en présence d’invités de marque : Dominique Sorain, Jean-Jacques Vlody, André Thien Ah Koon, Mgr Gilbert Aubry ou encore Houssen Amode.



Politique



Le Quotidien prépare le terrain. A deux jours de la visite du 1er secrétaire du Parti socialiste, le journal a interrogé Jean-Christophe Cambadélis.

Lu 4152 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018