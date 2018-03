Revue de presse Lundi 24 Mars 2014



Le premier tour des élections municipales fait la Une de la presse ce lundi. " La revanche des revenants ", titre le" Jir. " Le retour des 'anciens' ", titre de son côté le Quotidien. Ce premier tour a vu le retour au premier plan de Jean Paul Virapoullé, Joseph Sinimalé, André Thien-Ah-Koon et Cyrille Hamilcaro. Dix aires ont été réélus dès le premier tour : Michel Fontaine, Thierry Robert, Jean-Louis Lagourgue, Stéphane Fouassin, Daniel Gonthier, Michel Dennemont, Jean-Claude Lacouture, Bachil Valy, Patrick Lebreton et Olivier Rivière. Triangulaires, quadrangulaires, nouvelle bataille, les stratégies pour le second tour se profilent déjà.











FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : un automobiliste a été victime d'une sortie de route mortelle, dans la nuit de samedi à dimanche à Grand-Ilet. L'accident n'a été constaté que dimanche dans la matinée. La voiture de l'homme d'une cinquantaine d'années aurait fait une chute de deux mètres en contre-bas de la chaussée. L'homme avait déjà perdu la vie l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.



__________



Le Jir et le Quotidien s'intéressent à la nouvelle semaine de la seconde session de la cour d'Assises qui s'ouvre ce lundi. Trois dossiers seront examinés, dont celui de Jean-Michel Hubert. L'homme est accusé d'avoir tué Sully Tiber en le lapidant. Les faits s'étaient déroulé en décembre 201 à la Ravine-Blanche. Le SDF sera jugé sur deux jours. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle.



______________________________

ÉCONOMIE

" Le bourbon pointu star des tables parisiennes ", titre le Quotidien qui nous parle du festival international de la gastronomie. Frédéric Descroix était l'invité du festival Omnivore. L'ingénieur agronome a défendu l'agriculture réunionnaise à Paris. Le bourbon pointu, café emblème de La Réunion a ainsi été présenté aux journalistes et aux plus grands restaurateurs.



______________________________

SOCIETE

Le Jir se penche sur le gaspillage de l'eau à La Réunion, au lendemain de la journée mondiale dédiée à la ressource. Si la situation s'améliore dans l'île, l'Office national de l'eau note que " 58% des communes présentent un niveau de performance mauvais ". Près de la moitié de l'eau captée dans l'île est perdue. Les fuites et les réseaux vétustes en sont les principales causes. Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com Lu 875 fois





