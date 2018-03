Revue de presse Lundi 19 Décembre 2011 La Fête de la Liberté fait la Une du Jir du jour. Le journal propose cinq pages spéciales sur le 20 désanm’ et nous fait découvrir l'histoire de ces "esclaves qu'on connaît si peu". Elie Eudor le tailleur de pierre, Louise et Jouan les amants marrons, ou encore Rahariane, autant de combattants de la liberté aux récits aussi surprenants que ceux des célèbres marrons révoltés.

Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur le marché des jouets. A Une semaine de Noël, c'est la cohue aux caisse des magasins de jouets et des grandes surfaces. Le marché du jouet semble ainsi être épargné par la crise. Si dans les enseignes spécialisées, les ventes sont au beau fixe, chez les petits commerçants la crise est plus présente et affecte les budgets.

FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : un bus a fini sa course dans la cour d'une case à Saint-Philippe. Stationné à la balance du Baril, le véhicule vide a glissé sous l'effet de la pente. En voulant stopper le bus, le chauffeur s'est sérieusement blessé au pied. Fort heureusement, aucun passager ne se trouvait dans l’autocar. La case était également inoccupée au moment des faits.



POLITIQUE



Le Jir poursuit sa tournée des législatives."Dans la 4e, le redécoupage électoral redistribue toutes les cartes", titre le journal. La 4e circonscription a été complétement remaniée depuis 2007, ce qui n'offre aucune assurance au député sortant, Patrick Lebreton, de l’emporter à nouveau. Il sera sans doute face à Béatrice Sigismeau pour l'UMP et Élie ou Gélita Hoarau pour le PCR.



ÉCONOMIE



"Tarirfs d'assurace: en hausse toute !", titre le Jir. Pour la deuxième année consécutive, les tarifs des assurances des particuliers vont augmenter en 2012. +2 à +5% sont prévus pour les branches habitations et auto localement. Le Jir propose par ailleurs un sujet sur le surendettement. Selon l’institut d’émission des départements d’outre-mer (iedom), 1.200 personnes devraient déposer cette année un dossier de surendettement dans l'île. Un chiffre en constante progression depuis trois ans. Le surendettement touche aussi bien les chômeurs que les salariés.



"Les banquiers sont comme n'importe quel commerçant", cite le Quotidien. Le journal livre l'interview d'Alain Hourcade, directeur général de la BFC. Il vient de prendre par ailleurs la présidence locale de la Fédération Bancaire Française (FBF) qui regroupe sept établissements de l'île. Le nouveau président estime que les banques évoluent dans un environnement économique "défavorable",



SOCIÉTÉ



Le Quotidien propose un dossier sur la toxicomanie. Le journal s'apuie sur le dernier "tableau de bord" de l'Observatoire régional de la santé pour dresser un panorama de la toxicomanie. Alcool, zamal et médicaments détournés font partie du cocktail explosif de la polytoxicomanie. 700 personnes ont fréquenté, en 2010, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (Caarud) à Saint-Paul.



"Un bouledogue marqué en apnée aux Roches Noires", titre le Jir. Les apnéistes du programme de la Fédération de plongée sont parvenus hier à marquer leur premier requin. Le plongeur à l'origine du marquage, Guy Gazzo reconnaît que la venue des deux apnéistes, Frédéric Buyle et William Winram a fait progressé son équipe. Les marquages devraient se poursuivre dans les prochains jours.



