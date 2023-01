Lundi 16 janvier 2023 | Une coupure d’eau nécessaire pour le nettoyage du réservoir de Maduran à Saint-Leu

Le nettoyage des réservoirs d’eau potable consiste à :



Vider totalement le réservoir Éliminer mécaniquement les particules solides qui ont pu s’y déposer Désinfecter, avec un produit adapté, les parois et le sol du réservoir Vérifier l’intégrité de l’ouvrage et éventuellement effectuer les réparations nécessaires Remplir le réservoir Remettre en eau le réseau

Quel impact pour les habitants de Saint-Leu ?

Ces différentes étapes durent plusieurs heures. Il faut une matinée pour nettoyer et désinfecter le réservoir et l’après-midi pour le remplir et permettre une remise en eau progressive du réseau.



Le réseau d’eau se remplissant du bas vers le haut, à la manière d’une bouteille d’eau, les habitants des bas de la commune sont les premiers à retrouver de l’eau au robinet, viennent ensuite les habitants des mi pentes et des hauts.



Lors de la remise en eau progressive du réseau de distribution, l’eau au robinet peut être potentiellement trouble. Il est conseillé alors de laisser couler quelques secondes l’eau afin qu’elle s’éclaircisse.