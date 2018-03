Revue de presse Lundi 14 Octobre 2013











L'ensemble de la presse titre en Une ce lundi sur le 67e Tour cycliste de La Réunion et la victoire de Lorenzo Manzin. A 19 ans, le Panonnais remporte une belle victoire qui annonce une carrière prometteuse. La compétition a souri aux Réunionnais puisque le podium est 100% péi. Sébastien Hoareau et Franck Parmentier finissent quant à eux à la deuxième et troisième place. Les deux journaux proposent l'interview du jeune vainqueur.















FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : les trois personnes accusées d'avoir agressé Dominique Colette, adjoint à la mairie de Saint-Philippe, vendredi, ont été mis en examen hier pour tentative d'assassinat. Alain Lebon, sa compagne Sonia et le frère de cette dernière ont été placés en détention provisoire. Ils seront jugés devant la cour d'assises.



__________





Le Quotidien nous parle du procès de Cédric Huet. Le jeune homme sera jugé aux assises le mois prochain pour avoir tué Thierry Fontaine, 19 ans, lors d'une altercation à la gare routière de Saint-Paul. Les faits s'étaient déroulés en février 2012. Cédric Huet évoque un geste de défense. Une thèse appuyée par les conclusions du médecin légiste.



______________________________

ÉCONOMIE

Le Jir se penche sur le développement touristique réunionnais. "Public-privé : une coopération aux forceps", titre le journal. La collaboration entre les acteurs publics et privés du tourisme local était au cœur de l'assemblée générale annuelle du Club de tourisme. Avec une fréquentation touristique en baisse, la coopération apparaît plus que nécessaire, même si elle n'est pas toujours facile. Le journal livre quelques explications.



__________





Le Quotidien propose un entretien avec Ericka Bareigts. La députée socialiste prépare un amendement pour réguler le problème du recentrage des exonérations de charges sociales patronales. Dans cette interview, Ericka Bareigts répond à ses détracteurs. Si elle reconnaît qu'il n'existe pas de solution miracle, elle en appelle aux propositions des acteurs économiques.









_______________________________

SOCIÉTÉ

"La traque des bœufs divagants commence", titre le Quotidien. Le Parc National et l'ONF viennent de trouver un accord avec Gérien Basquaise, important éleveur de Saint-Paul, pour l'évacuation de son troupeau du Maïdo. Les vaches divagantes feront donc bientôt partie du passé, nous dit le journal. L'opération débute aujourd'hui et s'annonce ardue tant les bêtes lâchées dans la nature sont devenues sauvages. Lundi 14 Octobre 2013.mp3 (1.91 Mo)



Amandine Dolphin





