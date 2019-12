A la Une . Lundi/07heures: CALVINIA s'intensifie . Temps prévu ce matin sur la Réunion/Maurice et Rodrigues

Tempête tropicale CALVINIA(05S). Cliquez pour animer. CALVINIA(05S) sur la base de l'analyse du lundi 30 Décembre 2019 à 04heures.



➡️ A 04heures la tempête était centrée autour des points 20.6°Sud et 58.8°Est soit à quelques 315km à l'Est Nord-Est de Sainte Rose/Réunion, à 115km à l'Est Sud-Est Blue Bay/Maurice et à 485km à l'Ouest Sud Ouest de Plaine Corail/Rodrigues.

CALVINIA se déplace vers le Sud Ouest à la vitesse réduite de 15km/h.

CALVINIA est mieux organisée et en cours d'intensification. Elle bénéficie de conditions un peu plus favorables en altitude.



➡️ Au cours des dernières 6 heures le déplacement a ralenti en direction générale du Sud-Ouest. Comme annoncé hier la tempête pourrait avoir un déplacement hésitant (erratique) au Sud-Est de Maurice. La prévision actuelle positionne le centre à 80km au Sud Sud-Est de Souillac dans 24heures. Le système pourrait effectuer une boucle avant ensuite de s'éloigner de Maurice après 24 heures.



➡️ Des bandes nuageuses actives se sont développées pendant la nuit près du centre et à proximité de Maurice. Des pluies modérées touchent Maurice alors que Rodrigues plus éloignée du centre de la tempête reste affectée par des bandes assez actives qui circulent à l'Est du centre.

A la Réunion des vents très forts en rafales sont localement observés sur le Sud-Est de l'île. Ces rafales dépassent parfois 100km/h en raison des accélérations locales dues à la topographie de l'île.



➡️ Compte tenu de l'incertitude quant à la trajectoire précise au cours des prochaines 24 heures: la vigilance de tous est recommandée.

Temps prévu sur les îles ce matin du lundi 30 Décembre

➡️ REUNION: des averses éparses touchent toute la moitié Sud avec de bons cumuls sur les hauteurs du Sud sauvage( 151.1mm en 24heures à Grand Coude).

A l'opposé abrité par le relief le Nord de l'île bénéficie d'un temps nettement plus calme.

Le vent souffle en rafales du Sud Sud-Est. Ces rafales peuvent être fortes ou très fortes localement sur la moitié Sud de l'île.

Piton Sainte Rose a enregistré à 6heures ce matin 104km/h et le volcan 102km/h(Météo France).

La mer est forte à très forte sur les côtes exposées au vent.

L'île est en Vigilance Vents Forts à partir de 8heures ce lundi.



➡️ MAURICE: Pluies modérées sur le plateau central et sur le Sud de l'île. Des pluies plus intenses sont probables sur le Sud-Est dans la région de Mahébourg et sur l'Est.

Les rafales les plus fortes sont de l'ordre de 80km/h dans la région de Port-Louis et de Plaisance. Elles pourraient se renforcer ce matin et approcher localement 100km/h notamment sur le Sud-Est de l'île.

La mer est très forte. Les sorties en mer sont strictement déconseillées.

L'île est passée en alerte 2 depuis 10 heures hier dimanche.



➡️ RODRIGUES: des bandes modérément actives de CALVINIA sont toujours dans le voisinage de Rodrigues.

Les averses seront modérées ou temporairement soutenues par moments avec des orages possibles.

Les rafales peuvent atteindre 90 à localement 110km/h .

La mer est très forte. Les sorties sont vivement déconseillées. La pluviométrie durant les dernières 24 heures du 29 Décembre 2019 à 04h00 jusqu'au 30 Décembre 2019 à 04h00 (Source MMS/Vacoas):

Pointe Canon : 76.6 mm.

Plaine Corail : 97.3 mm

Patate Theophile : 78.0 mm.

Un Avis de Vent Fort et de Forte Houle a été émis par la météo mauricienne pour Rodrigues ce matin à 4heures. Il est valable jusqu'au 31 Décembre à 10heures.



Prochain point météo de ma part à 13heures au plus tard.



Météo974

M974World

Prévisions de trajectoire et d'intensité du CMRS de la Réunion.



Radar de Trou Aux Cerfs/Maurice à 06h41 qui montre que des pluies cycloniques plus marquées vont probablement toucher le Sud-Est de Maurice ces prochaines heures.

