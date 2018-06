Lumière pulsée : Une cliente porte plainte après avoir été grièvement brûlée

Une cliente de Delpil’tech St-Denis a porté plainte contre le centre d’esthétique après avoir été grièvement brulée lors d’une séance à la lumière pulsée, en mars dernier.Si les premières séances se déroulent sans encombres, à la quatrième, la peau de la jeune femme commence à réagir. Gonflements, rougeurs sur la cuisse gauche… de retour chez elle, la douleur est telle qu’elle appelle le Samu. Son médecin diagnostique des brûlures au premier et second degré tout au long de sa cuisse. Une ITT d’une semaine lui est délivrée.Après plusieurs tentatives d’arrangement à l’amiable, elle a finalement porté plainte contre l’enseigne qui possède deux salons dans l’île. En juillet 2016, nous relations déjà des soins à risque pratiqués par cette enseigne dénoncés par une ex-employée. Contactée par le Journal de l’île, la direction de Dépil Tech évoque une surexposition au soleil après la séance et des contraintes connues par les clientes.