Lumière pulsée: Deux gérantes d'instituts de beauté condamnées

Les gérantes des instituts de beauté Definitiv’Epil et Dépil Tech ont, hier, été reconnues coupables d’exercice illégal de la médecine par le tribunal de St-Pierre. Deux clientes ont porté plainte après des séances d’épilation à la lumière pulsée ratées, relate le Quotidien.



Une des victimes, âgée de 20 ans a été brûlée sur la poitrine et garde des séquelles physiques et psychologiques importantes.



Marie Christine C., gérante de Definitiv’Epil a été condamnée à 10 000euros avec sursis, sa société SARL Sara à 20 000 euros dont la moitié de sursis. Elle a également été condamnée pour travail dissimulé. 7 500 euros ont été accordés à la victime au titre du préjudice moral et matériel.



Isabelle M. de la franchise Depil’tech écope de 6 000 euros de sursis, sa société Sarl Longani de 12 000euros, la moitié également assortie de sursis.