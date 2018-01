A la Une . Lui-même bénéficiaire, Virapoullé appelle à "mener une croisade pour la greffe rénale" Le CHU de Saint-Denis organisait ce vendredi après-midi un moment d’échanges autour de la greffe rénale. Le service de transplantation rénale, de néphrologie d’hémodialyse et des patients ayant été greffés, ont participé à cette réunion afin d’insister sur l’importance des dons d’organes.

Lionel Calenge, directeur général du CHU, insiste sur le fait qu’il n’y a pas assez de dons d'organes à La Réunion. Le docteur Genin, pionnier de la greffe sur l’île, le rejoint en avouant qu'"améliorer le nombre de greffes, ce n’est pas possible sans donneur". Malgré le renforcement du nombre de médecins et de la qualité de l'équipe - avec notamment l’arrivée du professeur Henri Vacher Coponat en 2016 - il y a "un vrai besoin d’amélioration."



Le professeur confie d’ailleurs que "les résultats des greffes sont dans la moyenne des centres métropolitains voire mieux : il y a 93,5% de réussite à La Réunion contre 91,3% en métropole."



Suite aux explications des médecins, Jean-Paul Virapoullé prend la parole en tant que greffé; "En 1998, le docteur Genin m’a accueilli à minuit pour ma première dialyse. Il a toute ma gratitude", remercie le patient qu'il était à l'époque.



Cependant, le président du Conseil de Surveillance du CHU précise que "la dialyse, c’est une prolongation de la vie mais la greffe c’est la vraie vie."



300 malades sont sur liste d’attente



Il a terminé son discours en appelant les Réunionnais et les Réunionnaises à participer à une "croisade pour la greffe". Des conférences seront menées sur l'île afin de mobiliser la population locale sur son importance.



"Je demande aux Réunionnais et aux Réunionnaise : ne privez pas les malades d’une nouvelle vie car la greffe c’est un trait d’union entre la mort de quelqu’un à la seconde vie de quelqu’un d’autre", partage-t-il.



En ce début d’année, 300 malades sont sur liste d’attente pour une greffe rénale dans notre département.

