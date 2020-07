Lui aussi mérite la Légion d'Honneur

Nous avons en mémoire récente Mélanie Lemée, jeune gendarme, tuée, fauchée à un contrôle routier par un chauffard qui avait refusé de s'arrêter alors qu'il roulait sans permis, et à plus de 130 km/h.



Décédée dans l'exercice de ses fonctions, lors de ses obsèques, elle été promue Major et décorée de la Légion d'Honneur.



Philippe Monguillot, chauffeur de bus, dans la même période, à Bayonne, a été agressé violemment par des voyageurs, dans l'exercice de ses fonctions.



Il demandait simplement à des passagers entrants, la présentation du ticket de transport, et le porte du masque, dans le respect des règles sanitaires, en application de la réglementation en vigueur dans sa compagnie de bus.



Pour avoir accompli son travail, il a été roué de coups et, est décédé des suites de ses blessures.



Mélanie Lemée et Philippe Monguillot sont morts dans l'exercice de leurs fonctions.



Personne ne devrait mourir pour le simple fait d'exercer son devoir.



Philippe Monguillot, lui aussi, mérite d'être décoré de la Légion d'Honneur à titre posthume.