Ludovic Boyer reprend les rênes de "Le Pêcheur créole"

Le Groupe REUNIMER spécialisé dans la pêche fraîche et la transformation des produits de la mer, vient de nommer Ludovic Boyer au poste de Responsable d’Exploitation de son usine de seconde transformation : LE PECHEUR CREOLE. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe qui souhaite valoriser les produits de la pêche fraîche sur le territoire.



Ludovic Boyer est nommé Responsable d’Exploitation de l’usine de seconde transformation du groupe REUNIMER : LE PECHEUR CREOLE. Parallèlement à ce nouveau poste, il conserve la gestion de l’usine REUNIPECHE qu’il a intégrée en 2014 en tant que Responsable de Production. M. Boyer supervise ainsi 19 collaborateurs et gère la transformation de près de 1400 Tonnes de poisson par an.



Né en 1988 à la Réunion, Ludovic Boyer est un véritable produit "péi". Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Agro-Alimentaire obtenu en 2011 au sein de L’ESIROI (Ecole supérieur d’ingénieur Réunion Océan Indien basée à Sainte-Clotilde) et d’un Master en administration des Entreprises la même année à l’IAE de La Réunion), il commence sa carrière chez Fleury Michon en Vendée, en tant que Manager de production du pôle ‘catering aérien et plats cuisinés’. Fort de cette expérience, il revient habiter à La Réunion en 2013, où il est embauché comme responsable d’exploitation par OCEAN PRODUCTION (Usine de transformation spécialisée dans les produits de la mer) basée au Port.



"Il est important pour moi de travailler pour une entreprise structurée, qui place le développement de l’économie locale au cœur de ses activités. Cela fait 4 ans que j’ai rejoint le groupe REUNIMER et que je m’épanouis dans mon travail. C’est très valorisant d’avoir aujourd’hui la responsabilité de notre activité de seconde transformation, sur laquelle le groupe s’investit pour créer de la valeur ajoutée sur l’île", déclare Ludovic Boyer. "Nous venons de lancer un tout nouveau type d’emballage, le Skin Pack, qui révolutionne le marché de la poissonnerie traditionnelle à La Réunion. Nous proposons des produits traiteur à base de poissons pêchés par nos bateaux, ce qui nous permet de commercialiser des marchandises aussi savoureuses et aux mêmes prix que les produits de la mer importés."