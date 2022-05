Ludovic Ajorque signe au FC 1000 Sourires

Ludovic Ajorque, l'attaquant du RC Strasbourg Alsace, devient officiellement à partir d’aujourd’hui parrain de 1000 Sourires.



Depuis sa création en 2006, l’association permet, grâce aux partenaires privés et à la disponibilité de nombreux parrains, de faire vivre des moments de découverte à des enfants saint-paulois venant d'un milieu défavorisé.



Ainsi, l’association a organisé de nombreuses journées de découverte avec notamment des baptêmes de l’air, des spectacles, des rencontres avec des célébrités, que ça soit ici à La Réunion ou en métropole, ​ou encore, avec le soutien de l’armée par exemple, de participer à des journées d’activités citoyennes comme l’apprentissage des premiers secours.



Une nouvelle recrue de taille, 1m97 et beaucoup de précision devant le but, fait aujourd'hui son entrée dans la team des célébrités de l'association présidée par Ibrahim Ingar. Il s'agit de l'attaquant du RC Strasbourg, Ludovic Ajorque.



Le Réunionnais vient d'achever le championnat de Ligue 1 le week end dernier en totalisant 12 buts sur la saison. Alors que son avenir pourrait s'écrire la saison prochaine dans un autre club de L1, c'est bien au sein du Football Club 1000 Sourires qu'il s'est engagé pour les marmailles.