A la Une . Ludovic Ajorque a-t-il privé le Bayern Munich du titre ?

Le week-end dernier, le club bavarois a perdu face à Mayence et du même coup sa place de leader de la Bundesliga. Le Bayern Munich a probablement perdu le dernier titre qu'il pouvait convoiter cette saison à cause d'un homme : Ludovic Ajorque. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 09:44

Éliminé en milieu de semaine de la Ligue des Champions, le Bayern Munich ne pouvait prétendre qu'à un dernier titre cette saison : le championnat d'Allemagne. Pour cela, les Bavarois devaient réaliser un sans-faute puisque leur dauphin, le Borussia Dortmund, n'était qu'à 2 points de retard à l'aube de la 29e journée.



Opposés à Mayence, qui peut décrocher un billet européen, les hommes de Thomas Tuchel ont réalisé une solide première mi-temps, ponctuée par un but de Sadio Mané. Malheureusement pour eux, ils ne se sont pas montrés suffisamment efficaces pour faire le break avant la pause.

C'est justement au retour des vestiaires qu'un marmay la kour a décidé de sonner la révolte pour les siens. À la 65e minute, Ludovic Ajorque va profiter d'un ballon relâché par le gardien munichois pour planter une tête rageuse au fond des filets. Son 4e but en quatre journées, portant son total à 6 réalisations depuis son arrivée en Allemagne en janvier dernier.



Moins de 10 minutes plus tard, le Saint-Joséphois va remporter son duel aérien avec un défenseur munichois pour remiser de la tête un ballon vers Onisiwo, qui remet le ballon à Barreiro qui n'a plus qu'à ajuster pour le 2-1.



Sorti à la 77e minute, Ludovic Ajorque va voir ses coéquipiers réaliser le break deux minutes plus tard. Mayence l'emporte finalement 3 à 1, permettant au club de remonter à la 6e place du classement. De son côté, le Bayern Munich perd la tête du classement et se dirige probablement vers une saison blanche.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur