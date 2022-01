A la Une . Ludoparc : Ils menacent des mineurs au couteau pour les détrousser

Le 18 janvier dernier, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit sont rapidement intervenus pour mettre fin à des faits d'extorsion sous la menace d'une arme. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:50

Les faits se sont déroulés dans la commune de Saint-Benoit le 18 janvier dernier. Les gendarmes du DSI (détachement spécial d'intervention) et du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de la compagnie de Saint-Benoit sont intervenus au Ludoparc pour mettre fin à des faits d'extorsions sous la menace d'une arme.



Quatre mineurs de 14 ans, dont un armé d'un couteau, s'en prenaient à des jeunes de 15 ans et faisaient remettre, sous la menace, une chaîne, un téléphone et un shuriken de ninja.



Arrivés rapidement sur les lieux, les gendarmes ont intercepté les quatre agresseurs et les ont interpellés. Ces derniers ont été placés en garde à vue alors que les objets volés ont tous été récupérés et rendus à leurs propriétaires.



Selon nos informations, les quatre jeunes devraient être déférés ce matin au tribunal judiciaire de Saint-Denis.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur