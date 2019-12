Luders Sevamy, "100 kilos", soutenu par Génération.S et le MSCR pour les municipales à St-Benoit

Luders Sevamy, référent pour la région est du mouvement de Benoît Hamon, Génération.S, se présentera pour la première fois à une élection municipale. Plus connu sous le nom de "100 kilos", Luders Sevamy bénéficiera également du soutien du Mouvement solidaire citoyen de La Réunion (MSCR), allié local de Génération.S et représenté par Sonny Welmant, candidat à St-Denis.



Lors de sa conférence de presse donnée samedi dernier au restaurant Le Beauvallon à la Rivière des Roches, Luders Sevamy et ses équipes ont abordé les questions de méthode pour l’élaboration du programme baptisé "Citoyenneté et solidarité avec les plus défavorisés" mais aussi différents points importants pour la population réunionnaise comme "le développement d’une véritable démocratie laissant toute sa place aux citoyens, et la mise en place d’une charte du candidat".



"Le programme qui n’est pas arrêté actuellement fera la part belle aux questions comme l'emploi, le logement, les transports et la transition sociale pour l’écologie, le développement économique et social afin d’offrir des perspectives 'pays' à la jeunesse réunionnaise et l’intégration des personne âgées dans la vie de la cité', explique M.Sevamy.



Ce dernier souhaite par ailleurs 'améliorer les conditions de vie des Réunionnais, rétablir la vraie démocratie citoyenne, offrir un avenir à la jeunesse et développer l'économie réunionnaise notamment en privilégiant l'emploi local et la valorisation des richesses de notre île."