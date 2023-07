Lucien et Micheline Javegny célèbrent leurs noces de diamant

Le 29 juillet dernier, le couple JAVEGNY, Lucien et Micheline, a célébré ses 60 ans de mariage en présence de l’adjoint, Alexis POÏNIN-COULIN. Plus d’un demi-siècle d’amour, de bonheur et de magie. C’est l’histoire d’une belle rencontre, lors d’une sortie de messe. Quelques échanges et c’était le coup de foudre réciproque. Devenus inséparables, Lucien a fait sa demande en mariage. Le 27 juillet 1963, ils ont scellé leur amour par le lien sacré du mariage à la Mairie annexe de la Saline-les-Hauts. Ils se sont dit “oui” à l’Église de la Saline sous les yeux émerveillés de leurs proches. De cette union sont nés 8 enfants et 21 petits-enfants. Soixante ans plus tard, la flamme est toujours présente.