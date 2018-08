Lucien Giudicelli prend ses fonctions de sous-préfet de Saint-Pierre

Lucien Giudicelli, nommé sous-préfet de Saint-Pierre, a pris ses fonctions ce lundi, succédant à Vincent Lagoguey.



"Je compte mettre mon expérience, mon énergie, au service de ce territoire", a-t-il déclaré après la cérémonie de dépôt de gerbe organisée pour l'occasion au monument aux Morts, face à l'hôtel de ville. "Je suis très content d'être à Saint-Pierre, je pense qu'il y a du travail, nous allons le mener de concert avec les élus", a-t-il poursuivi, expliquant ne pas encore avoir eu le temps de prendre connaissance du fond des dossiers.



Lucien Giudicelli arrive de Dax, où il exerçait la même fonction. Originaire de Corse, il a auparavant occupé, entre autres, les fonctions de secrétaire général de préfecture, de chef de cabinet du ministre de la culture et de la communication (entre 2009 et 2010), ou encore de conseiller en charge des dossiers territoriaux au cabinet du ministre auprès de la ministre de l'économie (entre 2010 et 2012).