Lucie Ignace met fin à sa carrière de karatékate internationale

La Réunionnaise de tout juste 25 ans l'a annoncé hier soir sur sa page Facebook: elle tire sa révérence et met fin à sa carrière internationale de karatékate.



"Malgré les vices, les dessous du haut niveau, qui ne date pas d’hier, je mets fin à ma carrière internationale en étant reconnaissante, et heureuse de cette carrière", a-t-elle commencé son discours sur son compte personnel.



Championne d'Europe par trois fois, Lucie Ignace avait notamment remporté le titre de Championne du monde à seulement 19 ans. Mais aujourd'hui elle déclare que le sentiment d'injustice est bien trop lourd à porter.



Cette décision arrive sans grande surprise. En effet, elle avait déclaré être prête à renoncer à sa carrière et de participer en équipes aux Championnats du monde 2018, si elle n'était pas retenue de manière individuelle.



Elle a donc tenu parole après l'annonce de sa non-sélection pour les Championnats du monde 2018 en individuel.