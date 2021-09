Communiqué "Lucette Michaux-Chevry était aussi une amoureuse des Outre-mer"

L'ancienne ministre de Jaques Chirac s'est éteinte à l'âge de 92 ans. Pour Cyrille Melchior, le président du Département, "Lucette Michaux-Chevry était aussi une amoureuse des Outre-mer, et tout particulièrement de La Réunion où elle se rendait régulièrement". Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 à 12:51

Le communiqué du président du Département :



C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Lucette Michaux-Chevry, femme politique guadeloupéenne et ancienne ministre de Jacques Chirac.



Lucette Michaux-Chevry a incontestablement marqué l’histoire de la Guadeloupe, par son engagement politique infaillible, par sa détermination, son sens de l’écoute et de l’engagement. Elle aura contribué au développement et au rayonnement de son territoire, portant une vision résolument ambitieuse de l’action publique.



Lucette Michaux-Chevry était aussi une amoureuse des Outre-mer, et tout particulièrement de La Réunion où elle se rendait régulièrement. Elle fait partie de ces élus qui ont su faire entendre la voix des Outre-mer dans les plus hautes instances, défendant avec conviction l’idée selon laquelle nos territoires sont une chance pour la République.



A sa famille et à ses proches, et tout particulièrement à Marie-Luce Penchard, ancienne Ministre de l’Outre-mer, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, nos plus sincères condoléances.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de la Réunion