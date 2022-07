La grande Une Lucas, jeune Réunionnais de 17 ans, victime collatérale d'une rivalité entre quartiers de l'Essonne

Un jeune homme de 17 ans originaire de La Réunion a été lynché mardi dernier à Fleury-Merogis et n’a pas survécu à ses blessures. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait retrouvé par hasard au milieu d’une bagarre entre deux bandes rivales. Une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée est ouverte. Par GD - Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 à 08:30

C’est un véritable cauchemar que vit une famille réunionnaise. Lucas, 17 ans, a été sauvagement battu à mort mardi dernier dans la ville de Fleury-Mérogis. Il est décédé le lendemain. La raison de ce drame : avoir été au mauvais endroit au mauvais moment.



Selon les premiers éléments de l’enquête, Lucas se rendait chez un ami lorsqu’il s’est retrouvé au milieu d’une bagarre opposant des jeunes de Fleury-Mérogis à ceux du quartier des Pyramides à Évry-Courcouronnes. Les bandes s’étaient affrontées une première fois vers 20h. Un jeune d’Évry aurait été blessé, ce qui a provoqué une attaque revanche vers 22h. C’est là qu’ils s’en sont pris à Lucas.



Lorsque les gendarmes sont arrivés sur les lieux, la victime était dans un état critique. "Ils avaient pris des barres de fer, des battes de base-ball avec eux. Lorsque l’on vient armé ainsi, on vient pour blesser très grièvement, voire tuer. Cela ne peut pas rester impuni. Et pour ne pas qu’il y ait vengeance, il faut qu’il y ait justice" souligne Olivier Corzani, le maire de Fleury-Mérogis.

Olivier Corzani (maire PCF de Fleury-Mérogis :

Hier soir (mardi, ndlr), une rixe a éclaté, et ce que nous craignions est arrivé : C'est avec une immense tristesse que je vous annonce qu'un de nos enfants a perdu la vie, aujourd'hui, des suites de ses blessures.

En prononçant ces mots j'ai le cœur qui saigne, profondément.

Ce qui s’est passé est tout simplement dramatique, horrible, et je veux assurer à la famille de la victime toute ma solidarité, celle des élus, de tous les Floriacumois attachés à la fraternité et au vivre-ensemble dans notre ville.

Je souhaite que les coupables soient très vite identifiés, interpelés et sanctionnés

L’urgence du moment, c’est que la justice soit rendue et avec la plus grande fermeté.

Ce déferlement de violence qui empoisonne notre jeunesse est insupportable. Toutes ces histoires qui partent de rien et produisent des drames, doivent cesser. Il est temps d'arrêter ces engrenages mortiferes.

Les solutions ne pourront être que collectives et s’inscrire dans la durée. Sans relâche, nous devons tenter, essayer.



C'est l'ensemble de la communauté adulte qui doit se sentir mobilisé. Notre message est celui de la paix.