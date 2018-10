Luc-Guy Fontaine mis en garde à vue par la brigade financière

Le conseiller régional Luc-Guy Fontaine, ancien gérant de Mobiles Réunion est entendu depuis ce matin par les gendarmes de la brigade financière, selon nos confrères de Clicanoo. Il serait entendu pour des soupçons de corruption lors des élections à la Chambre de Commerce.



Poursuivi pour soupçons de fraude de plus de deux millions d’euros entre 2013 et 2016 ainsi que pour blanchiment de 100 000 euros, il a été condamné en avril 2017 à 3 ans d'interdiction de gérer et 200 000 euros d'amende, en tant que gérant de la société Mobiles Réunion.



Luc-Guy Fontaine est devenu conseiller régional suite à l'élection de David Lorion au poste de député, en raison de l'interdiction de cumul des mandats.