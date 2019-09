Loyers marrons : L'appel d'Ibrahim Patel renvoyé au 20 février 2020

L'audience en appel de l’affaire dite "des loyers marrons", pour laquelle Ibrahim Patel a été condamné en première instance, a été renvoyée au 20 février 2020. Le président de la CCIR comparaissait en mars dernier devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour escroquerie et abus de biens sociaux. En 2013, alors gérant de la société Yameirha Food à Saint-Paul, il a sous-loué à Réuni Assurances un local de 100m2 au prix de 1030 euros par mois et imposé un droit d'entrée de 50.000 euros de compensation de travaux d’aménagement.Ibrahim Patel louait lui-même le local pour 651 euros par mois... et les chèques de 1030 euros avaient été encaissés sur son compte personnel.Pour ces faits, il avait écopé en début d'année de 8 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et une interdiction de gérer pendant 5 ans. Le président de la Chambre de commerce avait décidé de faire appel de cette condamnation.