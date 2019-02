Loyers impayés: Ibrahim Patel jugé ce vendredi au tribunal correctionnel

Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR), comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour escroquerie et abus de biens sociaux dans l'affaire de la sous-location illégale de son commerce saint-paulois.



Le procès, qui devait se tenir le 9 novembre 2018, avait été renvoyé ce 15 février 2019 à la demande de l'avocat d'Ibrahim Patel, qui estimait avoir reçu le dossier en retard et que ce procès devait se tenir non pas devant le tribunal correctionnel mais civil.



Pour rappel, le président de la chambre consulaire avait sous-loué à une société d'assurance ce même commerce pour un loyer mensuel de 1030 euros, soit deux fois plus cher que le loyer.



De plus, il est également accusé de ne pas avoir payé de loyers, d'un montant de 651 euros par mois. Loyer qu'il aurait arrêté de payer en 2014.