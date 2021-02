A la Une .. "Love Game", le jeu pour ne pas abréger sa jeunesse trop tôt

Les élèves du lycée professionnel Vue-Belle à la Saline-les-Hauts ont inventé un jeu de société pour l’éducation à la sexualité. Un jeu qui va être distribué dans tous les collèges et lycées de l’île, grâce au soutien du Département et de la Région. Cet outil a permis à l’établissement, autrefois surnommé le "lycée 9 mois", de diviser le nombre de grossesses par cinq en 10 ans. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 08:13 | Lu 1116 fois

Le sujet de l’éducation à la sexualité (EàS) est toujours délicat à aborder pour un enseignant. Après plus de 10 ans de travail sur la question, le corps enseignant du lycée Vue-Belle en est arrivé à une conclusion : mieux vaut laisser les élèves se l’expliquer entre eux. Mais un outil pédagogique est indispensable pour les accompagner.



Cet outil, ce sont les élèves du lycée qui ont travaillé dessus depuis 2009. Il s’agit d’un jeu de société baptisé le "Love Game" et qui va désormais prendre place dans tous les établissements du secondaire de l’île. Un aboutissement en forme de consécration pour cet établissement, pour lequel la question était primordiale.



Surnommé "le lycée neuf-mois", l’établissement comptait une soixantaine de grossesses en moyenne chaque année. Une situation qui a poussé les enseignants à se former sur l’Éducation à la sexualité (EàS). En 2009, l’établissement organise une journée d’éducation à la sexualité avec plusieurs thèmes. En parallèle, un café-débat est organisé chaque semaine. Une dynamique qui aboutira à la création de l’atelier "créer pour parler", où des élèves vont créer des outils pédagogiques et ludiques sur le sujet.



Ces élèves vont ensuite animer des séances avec leurs camarades. Avec un certain succès puisqu’en dix ans, le lycée a divisé par 5 son nombre d’élèves enceintes. C’est dans ce contexte qu’est né le "Love Game".



Depuis 2013, les élèves du lycée font des interventions auprès des élèves de 3e des collèges environnants. En 2016, l’Instance Régionale d'Education et de Promotion Santé (IREPS) a certifié les outils du lycée comme EàS et ceux-ci sont présentés aux professionnels de la santé. 2017 est une reconnaissance nationale puisque le jeu remporte le concours "Erasmus a 30 ans" et le concours académique "Erasmus +, 3 ans déjà". 2018 voit la création d’une mini-entreprise EPA (Entreprendre pour Apprendre), sous le nom de J’EDUC, pour diffuser le Love Game. L’année suivante, la Région et le Département vont financer la diffusion du jeu dans les 82 collèges et 33 lycées de l’île.



Hier, une présentation officielle s'est tenue en présence de la représentante de la Rectrice, Aboubacar Ben Vitry, vice-présidente de la Région, la représentante du Département, la députée Karine Lebon et Erika Bareigts, la maire de Saint-Denis.









