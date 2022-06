A la Une .

Lourde chute d'un usager de deux-roues sur la route de Cilaos

Les sapeurs pompiers et les urgentistes ont pris en charge un usager de deux-roues ce dimanche après-midi sur la route de Cilaos. L'accident s'est produit peu avant 15H à hauteur de l'îlet Alcid et sa très fréquentée aire de pique-nique. Dans sa chute, le motard a subi un choc violent à la tête. Il a été pris en charge ensanglanté par l'équipe médicale du Smur. Un autre usager de deux-roues impliqué dans l'accident a lui aussi été transporté vers l'hôpital. Durant l'intervention des secouristes, la circulation a dû être alternée entre le sens montant et descendant.

Par LG - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 16:26