Lourd bilan après un séisme de magnitude 6,5 en Equateur

La secousse de magnitude de 6,5 a été enregistrée à 12h12 locales au sud de l’Equateur et a été ressentie jusqu’au Pérou.



Selon les autorités équatoriennes, plusieurs personnes sont mortes dans l’effondrement de bâtiments. Le nombre de blessés n’a pas encore été communiqué.



Aucune victime ni dégât significatif n’ont été signalés côté péruvien.



Des répliques ont été ressenties sans pour autant remplir les conditions nécessaires pour former un tsunami dans le Pacifique, indique l'Institut océanographique et antarctique de la marine équatorienne.