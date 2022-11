Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Louna Fiarda, nouvelle présidente du Conseil départemental des Jeunes

A l’issue du vote des 75 représentants de tous les collèges publics et privés de l’île, c’est Louna Fiarda, qui a été élue présidente du Conseil départemental des jeunes pour 2022/2023, ce 25 novembre à l'Hémicycle du Palais de la Source. Cette élève du collège La Salle Saint-Charles à Saint-Pierre a obtenu 21 voix et succède ainsi à la présidente sortante Emilie Dequelson du collège Bory de Saint Vincent de Saint-Philippe. Margot Duffour (collège du Bernica) et Charlotte Palmas (collège Saint-Charles) qui ont obtenu 10 voix chacune, sont les vice-présidentes de cette instance démocratique, permettant aux collégiens de faire l’expérience d’une vraie mandature en tant qu’élus et de devenir des citoyens responsables de leur avenir.



Avant la proclamation officielle des résultats, le président du Département Cyrille Melchior a remercié Emilie Dequelson et son équipe qui ont connu une année intense et riche en activités. La trentaine d’actions mises en place par la dynamique équipe sortante durant sa mandature ont été présentées avant le scrutin.



Après avoir félicité la nouvelle équipe 100% féminine menée par Louna Fiarda, Cyrille Melchior n’a pas manqué de saluer le courage des 18 autres candidats… dont un seul garçon, ainsi que tous les représentants des collèges qui ont participé au vote. « J’encourage celles qui viennent d’être élues, mais je salue aussi l’initiative de tous ceux qui se sont présentés à cette élection. Votre démarche montre que vous avez envie de prendre des responsabilités. Ça nous donne confiance pour l’avenir de La Réunion » a déclaré le Président.



Parmi les autres moments forts de la matinée d’élection, on citera la belle prestation de Raynaud Sadon qui a interprété une chanson mettant totalement en valeur son talent. En présence de ses parents, le jeune gagnant de The Voice Kids a reçu une « standing ovation » de l’assistance. Cette ambiance festive et conviviale s’est achevée avec la remise de diplômes aux anciens membres du CDJ par le Président ainsi que par Sabrina Tionohoué Conseillère départementale déléguée à la Vie éducative et le représentant du Rectorat de l’Académie de La Réunion.



Dans l’après-midi, tous les conseillers départementaux jeunes ont visité le festival Ti pa ti pa sur la thématique « Agir ensemble pour la Transition Ecologique et Solidaire ». Un sujet largement abordé par plusieurs candidats dans la matinée, dont Louna Fiarda la nouvelle présidente : « La préservation de l’Environnement constitue un des axes principaux du travail que je souhaite mettre en place. Je propose, dans le cadre de la Transition écologique, un projet qui consiste à mettre des modes de déplacement doux comme les vélos électriques, à proximité des collèges. Cette première sortie au festival Ti pa ti pa, juste après notre élection, devrait nous inspirer tous ». Bonne chance à la nouvelle équipe du CDJ présidé par Louna Fiarda.











Dans la même rubrique : < > Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes VIDEO et CARTE interactive - 30 ans des ENS et de la Biodiversité, la Nature vous remercie