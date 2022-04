A la Une . Louïz s'expose à la Tour Eiffel

Plus rien ne semble arrêter notre ambassadrice Réunionnaise Louïz qui sera l’un des visages du premier NFT ART PHOTO du photographe et réalisateur LUDOVIC BARON. Dévoilé en exclusivité en mai prochain lors d’un vernissage exceptionnel, l'événement se fera au premier étage de la Tour Eiffel dans la salle Gustave Eiffel.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 09:23

Après avoir fait sensation dans son costume du CRAZY HORSE lors de l’élection Miss Trans Star International au mois de mars en Espagne, c’est à Paris que Louïz brillera à nouveau le mois prochain, lors du grand événement art digital de 2022 du photographe et réalisateur Ludovic Baron.

C’est lors d’un vernissage en grande pompe au premier étage de la Tour Eiffel que l’artiste Ludovic Baron dévoilera en exclusivité sur un écran d’art l’œuvre NFT qui complètera sa collection "Tour Eiffel". Pour cette œuvre intitulée “Âmes soeurs”, Ludovic Baron revisite un classique de la peinture : "Les romains de la décadence" de Thomas Couture. Cette master pièce du Musée d'Orsay a frappé d'émotion l’artiste lorsqu'il l'a découverte pour la première fois il y a une dizaine d'années. Il est revenu la voir, en grand format, pour réfléchir à une réinterprétation moderne et spectaculaire.

Inspiré, il a proposé à de nombreuses personnalités de rejoindre son ambitieux projet : Barbara Butch célèbre djette Française, égérie pour le parfum La belle, de Jean-Paul Gaultier, Alexandre Wetter, nominé aux Césars en 2021 pour son rôle dans le film "Miss" ou encore notre MissTrans France 2021 et artiste Réunionnaise Louïz. Un casting 5 étoiles qui sert un message positif sur l'inclusion.



Pour lancer cet évènement inédit, Ludovic Baron a réalisé "Tout commence à Paris", un court métrage dont le héros n’est autre que Rayane Bensetti acteur français qui a notamment remporté le Trophée de Danse avec les Stars en 2014. Et parce qu’il a tenu à faire les choses en grand, l'artiste lance un jeu concours pour gagner une invitation pour deux personnes en hôtel 5 étoiles à Paris ainsi qu’un pass VIP pour assister au vernissage du 05 mai à la Tour Eiffel.



Participez en tentant votre chance ICI : www.ludovicbaron.fr/tour-eiffel et comme Louïz vous aurez peut être la possibilité d'assister à cet évènement inédit.

Pour les moins chanceux, la collection Tour Eiffel et l’oeuvre NFT "Âmes soeurs" seront à découvrir le 7 et 8 mai prochain à LA CASERNE 12 Rue Philippe de Girard 75010 Paris.