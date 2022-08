A la Une .. Louïz révèle son nouveau clip "Love Yourself"

L'actuelle Miss Trans France n'a pas pour autant arrêté sa carrière musicale. Elle revient sur le devant de la scène avec un nouveau titre "Love Yourself". Voici le communiqué de presse de son équipe : Par NP - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 13:22

Après la sortie des premiers titres de son projet musical intitulé "Evolution", la chanteuse et actuelle Miss Trans France, Louïz revient avec son nouveau titre "LOVE YOURSELF".



Un hymne à l’acceptation de soi dans lequel l’artiste s’adresse à la communauté LGBTQIA+ et à toutes les personnes qui ont trop longtemps souffert de ce que la société appelle une "différence". Considérer cette différence comme une singularité, là est le message de Louïz.



Sur ses réseaux sociaux, l’artiste explique qu’il est primordial d’apprendre à s’aimer et à se respecter pour pouvoir avancer dans cette société très normée. Elle invite donc son audience à prendre la liberté d’être et d’exister sans tenir compte du regard d’autrui.



Si elle a pour habitude de raconter une véritable histoire dans ses clips, pour le clip de son nouveau titre LOVE YOURSELF, Louïz a choisi de ne pas se mettre en scène mais d’apparaître naturelle, authentique et sans artifice pour être en cohérence avec le texte de son nouvel opus. L’artiste nous invite ainsi dans l’intimité de son séjour dans le sud de la France et nous présente une vidéo de vacances qui sent bon l’été.



Louïz annonce par ailleurs qu’elle a choisi de ne pas sortir d’album mais se lance le challenge d’offrir à son public un nouveau titre par mois jusqu’au printemps prochain. Elle clôturera ainsi son projet musical intitulé « Louïz de l'Évolution à la [R]évolution ». Projet dans lequel, l’artiste délivre à son public, les clefs de son évolution, passant ainsi d’une jeune femme empreinte aux doutes en début de transition à la femme dynamique, positive qui croque désormais la vie à pleines dents. Ces mêmes clefs qui lui ont permis dès lors d’entamer sa propre [R]évolution.



Visionnez le clip LOVE YOURSELF :