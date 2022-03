A la Une .. Louïz dans le Top 10 de Miss Trans International : "Je remercie les Réunionnais pour leur soutien"

Louïz, sacrée Miss Trans France, a pu participer au concours de Miss Trans International. Elle a porté haut les couleurs de La Réunion, mais aussi de toute la France, et a décroché une place dans le Top 10 de la compétition planétaire. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 18:12





"Je suis très contente des deux soirées parce que j’avais voulu marquer les passages avec un côté un peu performance. Je pense avoir réussi à le faire. Le public a bien réagi, je suis très contente d’avoir pu défiler avec la tenue du Crazy Horse", explique-t-elle.



La Réunionnaise n'a pas décroché une nouvelle couronne mais a terminé parmi les 10 meilleures candidates : "J’étais dans le Top 10. Il n'y avait pas de déception, dans le sens où je savais depuis quelques jours que ça allait être compliqué d’aller plus loin pour aller dans cette compétition. Le jury est composé à 100% de femmes d’Amérique latine. Elles ont une vision de la beauté qui est totalement différente. En France, on aime plus l’élégance. J’ai compris que mon côté naturel allait dénoter."







Une plateforme pour faire passer des valeurs



Louïz explique que la compétition a parfois été dure à gérer : "C’était un peu compliqué parce que je ne suis pas forcément très à l’aise dans une ambiance très bimbo. Pendant la préparation, j’ai eu des moments plus difficiles. Je me suis rattachée aux raisons pour lesquelles j’étais là : pour parler des valeurs et des messages qui m’étaient cher."



La Réunionnaise détaille les valeurs qu'elle porte : "C’est le fait de pouvoir apprendre à se respecter, à s’aimer. On ne peut pas se faire respecter si on ne se respecte pas suffisamment. J’encourage tout le monde à apprendre à s'aimer, à faire un travail sur soi. Je souhaite aussi changer la vision clichée de la transidentité. J’essaie de déconstruire cette image de la femme trans qui est reconstruite de la tête aux pieds."



Elle adresse enfin un message à ses soutiens : "Je voulais remercier tous les Réunionnais qui m’ont soutenu et qui m’ont envoyé énormément de messages, je ne me suis jamais sentie aussi portée. Je suis fière d’avoir pu représenter La Réunion."









La Réunionnaise Louïz dans des documentaires et des séries



Louïz était récemment interviewée dans un documentaire diffusé le 8 mars dernier sur TMC intitulé "Désir : Ce que veulent les femmes". Elle salue la démarche de l'équipe de production qui ne l'a pas présentée comme "la femme trans du panel" mais qui lui a proposé d'en parler au moment où elle se sentait à l'aise. "J'ai trouvé cela très intéressant et cela me donne une place de femme parmi tant d'autres. Cela déstigmatise et m'enlève d'une catégorie", déclare-t-elle avant d'ajouter, "Être une femme trans, c'est être une femme comme toutes les autres".



La Réunionnaise sera bientôt de nouveau sur le petit écran. Elle va tourner une mini-série sur Paris, un enchaînement de saynètes qui mettra en scène des couples LBGTQIA+. Louïz est aussi actuellement suivie par une équipe de production de Canal Plus Réunion qui va bientôt diffuser un documentaire sur son parcours.



Baradi Siva