A la Une . Louïz couronnée Miss Trans France 2021

L’artiste réunionnaise Louïz représentera la communauté LGBTQIA+ durant son année de règne qui sera jalonnée d’actions de sensibilisation. Par LG - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 07:10





Le concours inclusif couronne non seulement la plastique de l’ambassadrice mais aussi et avant tout son engagement en faveur de la communauté LGBTQIA+, ses valeurs, ses actions et la voix qu'elle peut porter pour les droits des personnes trans.



"Je suis très heureuse de pouvoir mettre en lumière le travail que l'on fait dans notre île à l'échelle nationale, et de pouvoir aujourd'hui créer des passerelles entre des associations nationales et nos associations locales, car à mon sens, il faut savoir profiter de l'expérience de tout le monde, et oeuvrer conjointement pour continuer à faire avancer les choses", a-t-elle immédiatement pensé à La Réunion dans son interview accordée à



Le concours élit chaque année une femme transgenre française qui sera ambassadrice et porte-parole des actions menées par la communauté LGBTQI+. La lauréate représentera également la France aux concours de beauté à l’étranger.



"Lundi Matin 2021", le clip engagé de l’artiste Louïz



"Le dard en mouv’", le nouvel opus de Louïz, l'artiste transgenre La grande gagnante de l'édition 2021 de Miss Trans France vient d'être désignée ce samedi à Paris. Il s’agit de l’artiste réunionnaise Louïz, déjà habituée des concours avec notamment un Top 6 au Miss International Queen 2020.Le concours inclusif couronne non seulement la plastique de l’ambassadrice mais aussi et avant tout son engagement en faveur de la communauté LGBTQIA+, ses valeurs, ses actions et la voix qu'elle peut porter pour les droits des personnes trans."Je suis très heureuse de pouvoir mettre en lumière le travail que l'on fait dans notre île à l'échelle nationale, et de pouvoir aujourd'hui créer des passerelles entre des associations nationales et nos associations locales, car à mon sens, il faut savoir profiter de l'expérience de tout le monde, et oeuvrer conjointement pour continuer à faire avancer les choses", a-t-elle immédiatement pensé à La Réunion dans son interview accordée à TerraFemina Le concours élit chaque année une femme transgenre française qui sera ambassadrice et porte-parole des actions menées par la communauté LGBTQI+. La lauréate représentera également la France aux concours de beauté à l’étranger.