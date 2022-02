A la Une . Louïz compte sur votre soutien

Louïz a besoin de votre soutien. Celle qui représentera La Réunion et la France au concours Miss Trans International dans quelques jours compte sur votre aide dans la perspective de mener à bien son déplacement et sa représentation à Barcelone. L’artiste locale explique sa démarche dans une tribune libre et ouvre une cagnotte. Par LG - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 10:03





Ceux qui me suivent le savent probablement déjà : je représenterai la Réunion et la France le 12 mars prochain au concours Miss Trans Star international.



Cet événement n’est pas un simple concours de beauté, mais c’est avant tout une véritable vitrine qui met en lumière la diversité à l’échelle internationale.



En tant que Réunionnaise, je suis ravie de pouvoir y participer et de représenter fièrement mon île et mon pays.



Toutefois, concourir à un tel évènement demande de l’implication, tant au niveau personnel qu’au niveau financier.

En effet, nombreux sont les postes de dépenses inhérents à la préparation de ce type d’évènement (frais de transports Réunion-Barcelone, frais liés aux tenues de soirées imposées pour les différentes étapes du concours, frais de représentation pour les rencontres avec la presse nationale Espagnole, la presse internationale, les personnalités politiques etc.)



En tant que Miss Trans France 2021 afin d’obtenir un soutien financier, j’ai sollicité certaines collectivités et plusieurs groupes d’entreprises locales qui « soit disant » apportent leur soutien aux Réunionnais qui font rayonner leur île au-delà de l’océan Indien.

A ma grande déception, je n’ai eu que des retours négatifs.



Paradoxalement, j’ai pu compter sur des petites entreprises familiales qui m’ont apportées leur soutien, soit en nature, soit en prenant en charge certains postes de dépenses tels que mon billet Réunion-Paris. Je remercie au passage ces entreprises qui, malgré leur petite taille, ont su se montrer généreuses et ainsi m’apporter leur soutien.



Certains postes de dépenses nécessitent toutefois un soutien financier plus important et malheureusement, j’arrive au bout de mes capacités d’investissements personnels.



Raison pour laquelle j’ai décidé de créer une cagnotte leetchi pour me permettre d’aller au bout de cette aventure dans les meilleures conditions possibles.



J’ai choisi cette date, le 22 02 2022, car il s’agit pour moi d’une date symbolique : c’est le jour de mon anniversaire et j’aime à croire qu’un tel alignement de chiffres pourra me porter chance.



Si les valeurs du vivre ensemble et de la valorisation de nos diversités que je porte localement depuis quelques années en tant qu’artiste, et à l’échelle nationale en tant que Miss Trans France 2021 depuis quelques mois, vous touchent particulièrement et que vous souhaitez contribuer à m’accompagner dans cette belle aventure, je vous en serai extrêmement reconnaissante.



Sachez que dans tous les cas, je donnerai le meilleur de moi-même afin de représenter dignement notre île et notre pays le 12 mars prochain à Barcelone.



Parallèlement, je tiens à vous remercier pour la belle énergie que vous m’envoyez quotidiennement via mes réseaux sociaux.



Avec toute mon affection,



Louïz

Miss Trans France 2021

Candidate Française à l’élection de Miss Trans Star International 2022





Pour soutenir Louïz,





