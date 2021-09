Ce dimanche 19 septembre, Louise LANGEVILLIERS a soufflé ses 100 bougies en présence de sa famille et de ses amis. Accompagnée des élues, Céline CHALORAIS et Jacqueline CARPIN, la centenaire était radieuse pour célébrer cette journée particulière. Ancienne cantinière dans une école du Port, Louise LANGEVILLIERS a vécu longtemps en métropole, une quinzaine d’années. Son fils unique se confie : “Maman a vécu au Port, puis à Saint-Paul après un long séjour en métropole où elle s’est remariée après son veuvage. Cela fait plus de 20 ans qu’elle vit maintenant ici, à Cambaie”. Née à Saint-Paul, plus précisément à Saint-Gilles-les-Hauts, Louise LANGEVILLIERS a été concierge en métropole avant de revenir sur sa terre natale. “Je suis née le jour de la Fête de la Salette, j’ai grandi à Saint-Gilles-les-hauts et j’ai été à l’école à Saint-Paul” se souvient la gramoune.