Louise Angèle Roucou fête ses 100 ans Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, compte une centenaire supplémentaire. Louise Angèle ROUCOU célèbre ses 100 ans ce dimanche 13 novembre 2022 en présence de tous ses proches et de sa famille à Bois-de-Nèfles.





Avec son époux, Luçay, ils ont eu 7 filles et 4 garçons. Louise Angèle a d’ailleurs travaillé dans les champs de géranium et de cannes.



Toujours autonome, Louise Angèle continue à danser, chanter et à bat karé. Au menu des réjouissances ce midi : kari poulet, cabri massalé et pois citrouille.



L’Adjointe au Maire de Saint-Paul, Marie-Anick FLORIANT, et la Conseillère Municipale, Huguette GRONDIN, assistent à cet événement si important organisé à Bois-de-Nèfles.



Nos anciens sont de véritables zarboutan. Ils jouent le rôle de passeur de mémoire pour les générations actuelles. Saint-Paul prend soin de ses plus de 18 000 séniors qui habitent dans les différents Bassins de vie.



La commune accompagne aussi au plus près les 25 clubs du troisième âge afin de soutenir leurs actions. Nous devons rendre à nos gramounes tout ce qu’ils nous ont apporté. C’est un devoir.



