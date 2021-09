Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Louez un vélo électrique à la gare routière de Saint-Paul





Une agence dédiée à la location de ces vélos a été inaugurée ce jeudi 16 septembre à la gare routière de Saint-Paul. La découverte de cette nouvelle structure s’est faite en présence du Maire de Saint-Paul et Président du TCO, Emmanuel SÉRAPHIN, des élus communautaires et élus à la mairie de Saint-Paul, Irchad OMARJEE, Mélissa COUSIN, Alexis POININ-COULIN, Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, Perceval GAILLARD, Michel CLÉMENTE ainsi que des administratifs qui seront en charge de la gestion de l’équipement et de la location des VAE.



En lançant son nouveau service Mobi’Ouest, l’ambition pour le TCO est d’inciter le plus grand nombre d’usagers à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière comme le vélo et les transports publics.



Le lancement du service s’appuie sur la création de la Maison Mobi’Ouest, un lieu innovant de 78m2 intégrant un espace commercial ainsi qu’un atelier dédié à l’entretien des vélos. Ce nouveau point de vente de proximité a pour objectif d’accueillir les usagers, de leur présenter les produits pour inciter à l’usage du vélo, et de les accompagner dans la prise en main du produit.



Au sein de la Maison Mobi’Ouest, une équipe dédiée et spécialisée dans le domaine du vélo propose une expérience client complète, de la présentation à la livraison du produit pour une parfaite maîtrise du fonctionnement du vélo : recharge de la batterie, règles de sécurité ou encore utilisation des accessoires.



Lors du retrait du vélo, le conseiller Mobi’Ouest présente et remet à l’utilisateur un kit d’accessoires dédiés : Casque-Panier-Gilet avec bandes réfléchissantes et un antivol. Les usagers peuvent aussi convenir avec un conseiller Mobi’Ouest d’un rendez-vous dans les différentes agences Kar’Ouest du territoire pour le retrait et le dépôt des vélos.



