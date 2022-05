A la Une . Loto : gain record dans les Landes avec 16 millions d'euros remportés

Le jackpot du Super Loto est enfin remporté ! Le tirage Loto du mercredi 18 mai 2022 mettait en jeu la somme de 16 millions d’euros. Par LG - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 09:47

Mercredi soir, 16 millions d’euros sont tombés au Loto. Il s’agit du 2e plus gros jackpot mis en jeu cette année, annonce tirage-gagnant.com . Ce tirage a fait suite à trois soirées sans grand gagnant depuis le Super Loto du vendredi 13 mai. Le super jackpot a trouvé preneur ce 18 mai. L'heureux gagnant est un habitant landais.

Le résultat de ce tirage Loto est le suivant : 14 22 23 36 45 et le n° Chance est le 7. Plus de 800.000 grilles ont été gagnantes en France en plus de celle du grand gagnant. Deux joueurs qui ont su trouver les 5 bons numéros (sans le numéro Chance) ont remporté 95 000€.



Un gain record dans les Landes depuis 1976 !



Ce gain de 16 millions d’euros au Loto est le plus grand des jackpots remportés dans le département. Ce gain surclasse très largement le dernier record qui s’établissait à 5 millions d’euros, un gain remporté à Soorts-Hossgor le 18 août 2018. Avant cela, en 2014, à Sabres, 3 millions d’euros ont été remportés par un chanceux.



60 jours pour réclamer son gain



Le gagnant a désormais 60 jours pour réclamer son gain. Pour cela, il doit se rendre dans un centre de paiement situé près de chez lui ou contacter le service client FDJ au 09 69 36 60. Les informations complémentaires telles que le profil du gagnant et le point de vente dans lequel il a validé son ticket seront diffusées après le paiement de ce millionnaire.

Retrouvez la liste des 5 plus gros gains remportés dans les Landes :



16.000.000€, une cagnotte remportée ce mercredi 18 mai 2022 (ville non communiquée).



5.000.032€ remporté à Soorts-Hossegor le 18 août 2018.



3.470.501€ (équivalent en francs), cagnotte remportée en 1993 par un joueur de Pissos le 13 janvier.



3.333.334€, à Castets, le 3 octobre 2003.



3.000.014€, cagnotte gagnée à Sabres le 21 juillet 2014.



13 gagnants Loto depuis le 1er janvier 2022, une « petite année »



Ce joueur devient le 13e millionnaire Loto de cette année 2022. Avec une moyenne de 40 à 45 millionnaires chaque année, l’année en cours risque fort de ne pas générer autant de gagnants qu’à l’accoutumée. En contrepartie de ce manque de chance, les longues séries de tirages sans gagnant offrent de très beaux jackpots pour les joueurs.



Retrouvez les 3 plus gros gains enregistrés en 2022 :



20.000.000€ - 16 avril sur Internet



16.000.000€ - 18 mai dans les Landes



15.000.000€ - 19 mars dans l’Allier