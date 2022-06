La grande Une Loto et Euromillions : Les plus gros jackpots empochés à La Réunion

À l’occasion de la super cagnotte de l’EuroMillions, revenons sur les plus beaux gains remportés par les Réunionnais. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 17:51

Les jeux d’argent à La Réunion sont très ancrés dans les mœurs locales. Joueurs réguliers ou occasionnels, les Réunionnais ont leurs habitudes. Qui n’a jamais imaginé sa vie avec un super jackpot en poche ? Revenons sur ces montants qui nous font tant rêver.



Parmi les jeux d’argent, l’EuroMillions se démarque largement. En janvier 2020, un Réunionnais remportait 1 million d’euros et voilà qu’une semaine plus tard, un deuxième Réunionnais recevait la même somme. Ces habitants de la Possession et de Saint-Pierre ont vu leur vie bouleversée en ce début d’année difficile.



Depuis 1990, 6 Réunionnais ont eu la chance de remporter plus de 5 millions d'euros. En septembre 1990, c’est un habitant de La Saline Les Bains qui remportait 6.090.155 euros. Cinq ans plus tard, en 1995, c’est un Portois qui gagnait 8.475.359 euros. Il faudra attendre jusqu'en 2012 pour qu’un nouveau Réunionnais soit l’heureux gagnant de la somme de 12.000.000 euros. Ce gagnant originaire de Sainte-Clotilde aura peut-être porté chance à la ville puisqu’un an après, un autre habitant de Sainte-Clotilde remportera la somme de 12.821.119 euros. Et enfin en 2013, un joueur tamponnais remportait 10.000.000 euros.



Le plus gros gain jamais atteint dans les DROM



Le vendredi 27 mai 2022, la chance a aussi souri à un Réunionnais qui a remporté le tirage de My Million. L'heureux gagnant a empoché un million d'euros. Mais la plus grosse somme jamais remportée dans les Outre-mer a été décrochée le 24 mai dernier par un joueur réunionnais régulier . Le quinquagénaire, qui a choisi de rester anonyme, jouait les mêmes numéros depuis deux ans : 10, 13, 27, 36, 37, étoiles 2 et 10. Une stratégie qui s'est avérée payante pour celui qui a validé son ticket habituel à Sud presse, à Saint-Pierre. Ce n'est pas un gain de 650.000 euros, comme il l'a cru au départ, mais de 50.656.220 € qu'il vient de remporter.Secoué par la nouvelle, le gagnant rentre chez lui, place le ticket gagnant à l'abri dans une armoire et l'annonce à sa femme. Mais le couple ne réalise vraiment la nouvelle qu'une le chèque remis en mains, à La Française des Jeux à Boulogne-Billancourt. Le gagnant compte bien prendre le temps de la réflexion quant au devenir de cette somme, mais envisage tout de même de "profiter de la fête des pères comme il se doit", lever le pied sur son activité professionnelle, construire une maison, faire une croisière, et faire profiter ces proches.Le vendredi 27 mai 2022, la chance a aussi souri à un Réunionnais qui a remporté le tirage de My Million. L'heureux gagnant a empoché un million d'euros.