Communiqué Loto du patrimoine à Saint-André : Du mangé cuit

Viviane Ben Hamida et Jean-Marie Virapoullé, conseillers municipaux de l’opposition et conseillers départementaux, réagissent à la désignation de l’ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Saint-André à l’édition 2023 de la mission Patrimoine portée par Stéphane Bern : Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 10:14

Nous nous félicitons que l’ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Saint-André fasse partie des 18 sites emblématiques retenus pour l’édition 2023 de la mission Patrimoine portée par Stéphane Bern. Cependant, il est bon de rappeler que c’est la précédente équipe municipale qui a été le porteur de ce projet.



Viviane Ben Hamida, alors adjointe à la culture à Saint- André, a fait acte de candidature pour la sauvegarde de ce monument historique à la Mission Patrimoine le 29 mars 2019. Cette demande a été validée en 2023.



C’est pourquoi, il faut rendre à César ce qui revient à César. Nous sommes une nouvelle fois dans « le mangé cuit. » D’ailleurs, le projet de Viviane Ben Hamida a été repris mot pour mot dans la presse.



En tant que conseillers départementaux, nous sommes prêts, en concertation avec les services de l’État et de la mairie, à militer auprès du conseil Départemental pour compléter le financement des travaux qui seront engagés sur la salle Jeanne-D’Arc, classée au titre des monuments historiques en 2012.



La réhabilitation de cette ancienne Chapelle s’inscrit dans la continuité du projet de revitalisation du centre-ville engagé par notre équipe municipale. Ainsi la convention NPNRU (nouveau programme national de rénovation urbaine) a été signée par Jean-Paul Virapoullé, maire de St-André, et le Préfet de la Réunion le 09 octobre 2019 et la convention cadre action cœur de ville a été signée le 15 janvier 2019.



Ces dispositifs signés avec l’Etat avant les éléctions municipales de 2020 permettent aujourd’hui à St-André de s’engager dans une phase de travaux.



C’est l’héritage que nous laissons à l’équipe municipale actuelle et à son maire.



Viviane Ben Hamida & Jean-Marie Virapoullé

Conseillers Municipaux de l’opposition

et conseillers Départementaux