Loto du patrimoine : Le pont suspendu de la Rivière de l'Est parmi les monuments sélectionnés

La fondation du Patrimoine et la mission Bern lancent une nouvelle série de jeux au profit de monuments en péril. Parmi les 18 sites et monuments sélectionnés, le pont suspendu de la Rivière de l'Est à La Réunion. Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 14:49 | Lu 1442 fois





L’arrêté ministériel de classement, signé en mai 2018, reconnaît l’intérêt public à la conservation de cet édifice de la fin du XIXe siècle, considéré comme un remarquable témoignage des réalisations de l’entreprise Arnodin, par son élégance architecturale et ses caractéristiques techniques. Le pont suspendu de la rivière de l'Est devient le 18e monument classé historique à La Réunion

Le monument a été sélectionné pour le nouveau volet du "Loto du Patrimoine". 18 sites emblématiques des régions de métropole et d'outre-mer ont été dévoilés mardi par Stéphane Bern et le ministre de la Culture Franck Riester. Parmi les monuments, églises, ponts, phare, séchoir à tabac ou encore habitation guadeloupéenne…



Les tickets de jeu à gratter, Illiko Mission patrimoine, seront vendus à 15 euros (ceux à 3 euros, vendus lors de la dernière édition, disparaissent) à partir du 31 août. Sur les 15 euros, 1,76 euro servira à la restauration des monuments, contre 1,52 euro pour l'édition précédente.



Cinq tirages du Loto dédiés au patrimoine seront également organisés par la FDJ. Ils se tiendront les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre 2020, juste avant les Journées du patrimoine. La mise minimum sera de 2,20 euros et le jackpot de 2 millions d'euros. Pour chaque grille, 0,54 euro sera reversé à la fondation du Patrimoine.

En 2019, 25 millions d'euros ont été récoltés grâce à l'opération et 22 millions d'euros en 2018.



Les 18 sites retenus



- Auvergne-Rhône-Alpes : Eglise Saint-Etienne de Mélas au Teil – Ardèche

- Bourgogne – Franche-Comté : Temple protestant Saint-Martin à Montbéliard – Doubs

- Bretagne : Phare, Fort et Caserne de l’Ile aux Moines – Côtes d’Armor

- Centre-Val de Loire : Grange pyramidale à Jars – Cher

- Corse : Couvent des Filles de Marie de l’Île Rousse – Haute-Corse

- Grand Est : Séchoir à tabac de Lipsheim, remonté à l’Ecomusée d’Alsace d’Ungersheim – Haut-Rhin

- Hauts-de-France : Église Saint-Pierre de Dompierre-sur-Authie – Somme

- Ile-de-France : Fort de Cormeilles-en-Parisis – Val-d’Oise

- Normandie : Théâtre romain de Lillebonne – Seine-Maritime

- Nouvelle Aquitaine : Viaduc des Rochers Noirs – Corrèze

- Occitanie : Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse – Aude

- Pays de la Loire : Ancien Tribunal à Baugé-en-Anjou – Maine-et-Loire

- Provence-Alpes-Côte d'Azur : Cathédrale Notre-Dame du Réal à Embrun – Hautes-Alpes

- Guadeloupe : Habitation Zévallos au Moule

- Martinique : Eglise du Sacré-Cœur de Balata

- Guyane : Eglise Saint-Joseph d’Iracoubo

- La Réunion : Pont suspendu de la rivière de l’Est

