Société Loto de la Saint-Valentin : Code promo spécial et 10€ offerts en jouant en ligne

Le tirage du Loto du samedi 12 février a fait deux grands gagnants qui se sont partagés le jackpot de 12 millions d’euros. Chacun de ces millionnaires a pu mettre la main sur un gain de 6 millions d’euros… Aujourd’hui, pour le tirage Loto de la Saint-Valentin du lundi 14 février, Zinfos974 et Tirage-Gagnant.com vous proposent une offre promotionnelle exceptionnelle ! Par Zinfos974 - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 09:23

Loto de la Saint-Valentin : 10 millions d’euros en jeu et les gains du 2nd tirage triplé

Cette année, le Loto de la Saint-Valentin mettra en jeu un jackpot boosté de 10 millions d’euros. En plus de cet enjeu, ce sont également les gains de l’option 2nd tirage qui seront très fortement boostés : ils seront triplés pour une cagnotte additionnelle de 300.000€ minimum.

Pour les joueurs, la bonne nouvelle réside dans le prix de la grille qui reste le même que pour les tirages classiques du Loto.

Ainsi, si vous souhaitez jouer une grille simple, il vous en coûtera 2,20€ tandis que la grille avec "option 2nd tirage" vous sera facturée 3€.

À l’occasion de ce tirage de la Saint-Valentin, vous pourrez jouer directement en ligne sur le site FDJ.fr et vous pourrez bénéficier d’une offre de 10€ de crédit de jeux pour tout achat d’une grille Loto de ce lundi 14 février 2022.



Offre promotionnelle : code promo en exclusivité avec Tirage Gagnant

En partenariat avec la Française des jeux, le site spécialisé Tirage-Gagnant.com vous permet de gagner 10€ pour toute ouverture d’un compte sur le site FDJ.fr à la seule condition de jouer une grille pour le tirage Loto de la Saint-Valentin.

Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, suivez les quelques étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire d’inscription FDJ.fr (via un smartphone, ordinateur ou une tablette).

2. Une fois votre compte créé, rendez-vous dans votre "compte joueur" puis dans la rubrique "mon code promo". C’est ici que vous devrez rentrer le code promo suivant : STVALENTINGAGNANT2022.

3. Vous pouvez maintenant jouer une grille pour le tirage Loto de ce lundi 14 février 2022. Dès la validation de votre prise de jeux, vous serez éligible à l’offre de bienvenue et les 10€ de crédit de jeu vous seront crédités dans un délai de 7 jours.

