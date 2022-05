A la Une .. Loto : après 13 ans de disette, le Jura s'offre un gagnant à 8 millions d'euros, gain record

La chance a frappé à la porte d'un joueur du Loto dans le département du Jura. Ce lundi 2 mai, ce joueur qui s'ignore peut-être encore vient de remporter la somme de 8 millions d'euros, le plus gros gain jamais enregistré dans ce département. Mieux encore, c'est la première fois depuis 13 ans qu'un jackpot Loto revient entre les mains d'un Jurassien. Par LG - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 11:54

Ce lundi 2 mai 2022, le tirage du Loto mettait en jeu la somme de 8 millions d’euros après une série de six tirages de suite sans grand gagnant. Avec une très grosse participation pour un tirage du lundi, ce sont 650.000 grilles qui ont été gagnantes en France, dont une seule qui a réussi à trouver l’ensemble des numéros gagnants, remportant 8 millions d’euros au passage, informe le site dédié à l'univers des jeux tirage-gagnant.com

Pour remporter le jackpot Loto de ce lundi soir, il fallait jouer les numéros : 8 - 13 - 20 - 46 - 47 et le numéro Chance 7.



La grille gagnante Loto a été cochée dans l’un des points de vente du département du Jura. C’est la première fois depuis 2009 qu’un jackpot Loto est remporté par un joueur jurassien, mettant ainsi fin à 13 ans de disette. Lors de ce tirage du 14 novembre 2009, un joueur de Poligny avait remporté 2 millions d’euros.



Avec ce gain de 8 millions d’euros, ce gagnant jurassien devient le plus grand des gagnants dans le Jura, dépassant très largement l’ancien record d’une valeur de 3,2 millions d’euros qui a été remporté en 1997 dans la station Les Rousses.



Pour le moment, aucune information précise sur ce gagnant n’a été dévoilée. Il faudra attendre que le paiement du joueur soit réalisé par la FDJ pour en savoir plus sur son profil.